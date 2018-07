Unico Campania: scoperta la truffa dei ticket fantasma, cinque indagati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 9 Luglio 2018, 08:53 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2018 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevano creato un mercato nero dei biglietti unico Campania. Un pozzo senza fondo, che alla fine conveniva a tutti: a chi ha falsificato le schede di acquisto dei tagliandi per viaggiare a Napoli; a chi ha simulato contratti di compravendita, ma anche a chi - in un secondo momento - è riuscito a vendere i ticket in giro per le strade di Napoli, creando una sorta di borsa nera per i pendolari distratti. E per mesi sono state ricostruite le mosse di chi ha piazzato stock di biglietti a tabaccai, baristi, edicole di gestori amici, interessati ad acquistare biglietti alla metà del prezzo, lucrando sulla vendita finale al minuto. Ovviamente all'insaputa dei singoli passeggeri che si sono rivolti correttamente alle rivendite autorizzate. È accaduto per mesi, fino a quando ai vertici di Palazzo San Giacomo non si è accesa una lampadina rossa, una sorta di allarme sul buco di denaro provocato dall'acquisto dei biglietti da rivendere ai singoli esercenti. E sono scattate le indagini, gli accertamenti negli uffici del Consorzio e di Palazzo San Giacomo, finanche appostamenti all'esterno di metropolitane e stazioni di cumana e ferrovia, che hanno fatto venir fuori un sistema consolidato nel tempo. La truffa dei biglietti, il grande sacco dei ticket del Consorzio unico.