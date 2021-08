Ha un ictus durante la crociera, soccorsa e trasportata in banchina a Napoli

Sos da una nave da crociera, la Msc Seashore, in uscita dal porto di Napoli e diretta a Messina che ieri sera alla sala operativa della Direzione marittima della Campania, agli ordini dell'ammiraglio ispettore Pietro Vella, ha comunicato di aver bisogno di effettuare un'evacuazione medica in favore di un passeggero, una donna portoghese di 59 anni, colpita da ictus cerebrale. Così la motovedetta Cp Sar 890, è intervenuta per trasportare la malcapitata sulla terra ferma, accompagnata dal medico di bordo. A calata Porta di Massa, nel porto di Napoli, è arrivata una autoambulanza del servizio 118.

APPROFONDIMENTI IL TURISMO Msc punta tutto su Napoli: lo sbarco della «Seashore» FRANCIA Focolaio su una nave da crociera a Marsiglia, due famiglie positive:... VIAGGI Viaggi, +70% di polizze estive: arriva anche l'assicurazione che...