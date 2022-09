Ikea Afragola, raccolta di materiale scolastico per i bambini del rione Sanità

Un ritorno a scuola all'insegna della solidarietà quello che Ikea Afragola promuove con una raccolta di materiale scolastico da donare alla Fondazione di Comunità San Gennaro che sostiene le famiglie in condizioni difficili nel rione Sanità di Napoli. Così l'azienda cerca di essere vicina agli studenti che da martedì 13 settembre riprenderanno le lezioni ìn tutta la Campania. Non è l'unica iniziativa in corso: un'altra a favore di "Mamme a Scuola Onlus" è promossa da Ikea Corsico, Carugate e San Giuliano Milanese.

Nella sede di Afragola, si può contribuire fino al 18 settembre, acquistando pennarelli, matite colorate, pastelli, album da disegno, acquerelli, tempere, astucci e zaini e lasciando il materiale in una cassetta posizionata dopo le casse. L'azienda si impegna ad aggiungere ulteriori prodotti per comporre e completare i kit scolastici.