Ikea, assalto con i mitra: banditi in fuga con 110mila euro

Martedì 20 Marzo 2018, 08:44 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 08:44

Afragola. Colpo grossa all'Ikea di Afragola. Poco dopo le dodici di domenica, mentre il mega store era affollato di clienti nell'ora di massima punta, un commando di almeno sei malviventi armati con pistole e un kalashnikov, hanno rapinato circa 110 mila euro che le guardie giurate avevano appena prelevato dalle casse, per portali nel caveau della sede della società di vigilanza privata. E non solo questo. I rapinatori si sono fatti consegnare delle quattro guardie giurate anche le pistole d'ordinanza.Il blitz dei malviventi è stato rapido e di una precisione chirurgica, segno che il colpo era stato preparato da veri e propri specialisti e studiato nei minimi dettagli, compreso quello di agire nel lato posteriore del complesso, nei pressi di uno degli ingressi riservati ai dipendenti, per non coinvolgere i clienti del mega store ed evitare così danni collaterali e soprattutto vittime innocenti. E nonostante che la rapina si sia consumata sotto gli occhi di decine di dipendenti, che si sono guardati bene dall'avvisare le forze dell'ordine, l'allarme è stato lanciato dai vigilantes rapinati.