«Ikea dona soldi, Nespresso una caffettiera»: Codacons denuncia escalation di truffe in rete

Allarme truffa online, questa volta furbescamente ideata in linea con la triste attualità delle difficoltà di ripresa economica dopo il lungo lockdown. Da poche ore gira vorticosamente su Whatsapp, diventando inevitabilmente virale in tutta Italia, un messaggio che illustra una generosa ma del tutto inventata iniziativa di Ikea. È bene fare molto attenzione. Si tratta di una truffa - come sottolinea Ikea Italia, che si è rivolta alla poluzia postale - finalizzata dai cyber criminali ad aggredire i dati sensibili delle corte di credito, che rischiano di essere svuotate nel giro di un nanosecondo. Il messaggio che impazza in queste ore propone a nome della società svedese un buono da 250 euro, che verrebbe elargito da Ikea per ravvivare gli acquisti - e il buonumore - delle famiglie, così duramente massacrate sotto il profilo economico in queste lunghe settimane.

A mettere in allarme le associazioni di consumatori, oltre che la stessa azienda svedese, davanti a questo «giochino» apparentemente non dissimile da molti altri, altrettanto fasulli, che girano in rete, è la particolare accuratezza dei dettagli. Ti arriva il messaggino, lo apri e la schermata che appare sembra proprio quella di Ikea. È lo specchietto per le allodole. La schermata così ben imitata ha lo scopo di rassicurare la vittima e far continuare la navigazione. Tu clicchi avanti, e appare la descrizione dell'iniziativa alla quale puoi accedere, rispondendo a tre semplici domande. Ed è proprio la compilazione del breve forum, che tu credi sia la porta di ingresso ai 250 euro di bonus, che spalanca un portone alla truffa. Dopo aver dato le tre risposte (età, come hai saputo dell'iniziativa e altre amenità) si accede alla zona rossa, perché c'è scritto che se vuoi accedere al bonus, è necessario dare un piccolo contributo, una scarna manciata di euro, un niente a fronte dei 250 euro. A questo punto basta inserire i dati della carta di credito, e il gioco (per i truffatori) è fatto. In men che non si dica, questi entrano in possesso dei dati, password compresa, e sui soldi che c'erano puoi metterci la croce. Così si consuma la truffa, che viene giocata dai criminali che approfittando della buona reputazione di grandi aziende per pescare nel mare magnum della rete i polli da spennare.



«In piena pandemia e in emergenza economica, in un delicatissimo momento in cui le persone fanno fatica a mettere il pasto sulla tavola, la promessa di un sostanzioso buono spesa fa gola a tutti», dice ilin un comunicato: «La truffa è resa ancor più meschina in quanto gli sciacalli si stanno approfittando dello stato di bisogno degli italiani, fragili e in piena crisi economica». Ikea Italia ha sporto denuncia contro ignoti alla polizia postale, e invita i clienti a diffidare di qualsiasi promozione, sconti e altre agevolazioni che non siano pubblicizzate sul sito ufficiale di Ikea Italia. D'altra parte, che il momento sia drammaticamente favorevole alle «buone idee» per fare soldi facili con le illusioni altrui lo dimostra un altro allarme, questa volta diramato proprio dalla polizia postale nella serata di ieri. Ad essere presa di mira dai cyber criminali è la società, del tutto estranea alla vicenda. L'esca lanciata dai truffatori reclamizza l'iniziativa della società intenzionata a regalare una macchinetta per il caffè in cialde, a patto di registrare i propri dati, carta di credito compresa, sul sito farlocco. E anche in questo caso, l'obiettivo è quello di svuotare le carte di credito.

Istruzioni semplici per l'uso, fornite dalle aziende come dalla polizia postale: cercare sconti e promozioni solo sui siti ufficiali. Non dare retta a iniziative di sconti su pagine diverse, controllare la veridicità dei contenuti sulle catene di Sant'Antonio, magari solo telefonando alle aziende. Di sicuro funziona.

