Capri, riapre il 1° ottobre l'Ufficio giudice di pace

Riapre l’ufficio del Giudice di Pace a Capri. A partire dal 1 ottobre l’isola ed i suoi abitanti riavranno i suoi uffici giudiziari che erano stati chiusi a causa di mancanza di personale che potessero celebrare le udienze sia civili che penali. Con grande soddisfazione stamattina il Sindaco di Capri Marino Lembo ha fatto affiggere sulla pagina istituzionale del Comune il decreto firmato dal Presidente del Tribunale dott. Elisabetta Garzo in cui si annunciava che la riapertura dell’ufficio del Giudice di Pace nella sede che era stata individuata dal Comune a partire dal 1 ottobre. Un coro di consensi a parte dalla soddisfazione espressa dal Sindaco Lembo che si è adoperato per rimuovere tutti gli ostacoli che impedivano che sull’isola azzurra si tenessero le udienze sia civili che penali che riguardano controversie sorte tra cittadini. In merito alla riapertura del tribunale, alla soddisfazione del Sindaco si è aggiunta quella di Mario Coppola, Presidente dell’associazione degli avvocati dell’isola di Capri che in una nota diffusa ai colleghi ha dichiarato: “la ripresa del funzionamento dell’Ufficio del Giudice di Pace non può che suscitare nell’intera classe forense isolana larga soddisfazione. In effetti il timore era che dopo la soppressione della Sezione Distaccata del Tribunale fosse sottratta alla comunità isolana anche l’unico ed ultimo presidio giudiziario che fungeva, tra l’altro, da Magistrato di Prossimità. Questo pericolo è stato scongiurato grazie alla nostra tenacia ed alla compattezza della classe forense locale, nonché alla preziosa e sollecita collaborazione dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco Marino Lembo in particolare, da una parte, e dal Presidente del Tribunale di Napoli dott.sa Elisabetta Garzo, dall’altra”.