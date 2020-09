«Il 3 settembre ti ammazzo», marito violento arrestato a Qualiano

L'ha minacciata di ucciderla, oggi, 3 settembre, un anno dopo la loro separazione. Un tentativo bloccato dai carabinieri che hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori un 48enne di Qualiano. La moglie subiva violenze già da tempo, dal 2015: in fase di separazione ha subito aggressioni fisiche e psicologiche continue. Poi, alla fine di agosto la decisione di denunciarlo temendo per la propria vita anche in virtù della promessa fatta dal suo ex di ucciderla. E così sono scattati gli arresti da parte dei militari di Qualiano, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip presso il Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della locale procura.



