Il Beato Vincenzo Romano nel presepe scenografico di Furioso

Giovedì 28 Dicembre 2017, 15:58 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 15:58

TORRE DEL GRECO - Il Beato Vincenzo Romano a un passo dalla santificazione nel presepe scenografico del maestro Ciro Furioso. Autore di presepi particolari per le proprie scenografie, che si distanziano dai presepi tradizionali dando l’idea di scene cinematografiche, il Presepista torrese Ciro Furioso ha realizzato per la Basilica di Santa Croce un’opera particolare. In primo piano, infatti, c’è la statua del Beato ad un passo dal diventare Santo.«Il presepe scenografico di Santa Croce- ha detto Furioso- raffigura nella scena centrale la nascita del Messia che è su una scalinata alta ad indicare la fatica dell l'uomo per arrivare alla vetta,alla luce che è lui: Gesù. Poi alla destra, sotto l’ombra del Vesuvio in primo piano c'è il nostro Beato Vincenzo che stringe a sé uno zampognaro, simbolo del Natale, e un bambino che indica l’alternarsi delle generazioni e la fede sempre viva.La particolarità del presepe è l’architettura imponente con ai lati lati delle mura alte che raggiungono il cielo e due corone stilizzate che rievocano la nostra Patrona, l’Immacolata Concezione». Furioso ha esposto anche nella chiesa della SS. Annunziata, a Villa Bruno e San Giorgio e a Salerno nel corso delle Luci d’Artista.