Il boss Antonio Scognamillo, considerato il reggente del clan camorristico Grimaldi, attivo nella zona di Fuorigrotta, a Napoli, è stato condannato a quattro anni di reclusione per favoreggiamento aggravato dalle finalità mafiose. La sentenza è stata emessa dalla III sezione del tribunale, collegio C, che ha accolto la richiesta del pm Claudio Onorati. Dal dibattimento è emerso che Scognamillo, per evitare problemi giudiziari al proprio braccio destro Giovanni Artiano, aveva convinto tre affiliati al clan ad autoaccusarsi falsamente di estorsione.

Giovedì 20 Dicembre 2018, 19:55

