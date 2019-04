Il boss Fabbrocino sepolto nel cimitero di Ottaviano: vietati i funerali pubblici

Sabato 27 Aprile 2019, 18:14 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2019 18:24

Niente funerali pubblici ma manifesti per le strade di San Gennaro Vesuviano, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano. La morte di Mario Fabbrocino, per decenni capoclan dell'area vesuviana, è stata annunciata oggi con un manifesto funebre. A dare la notizia della dipartita, avvenuta martedì scorso, la moglie, i figli, la sorella e gli altri parenti. Nel manifesto Fabbrocino viene chiamato 'o gravunaro, cioè col soprannome con cui era conosciuto all'ombra del Vesuvio. La salma, è ancora scritto, giungerà domani nel cimitero di Ottaviano, dove la famiglia Fabbrocino ha una cappella. Non è specificato l'orario, ma è probabile che la sepoltura possa avvenire all'alba o comunque in orario di chiusura del camposanto, come già avvenuto per altri boss della criminalità organizzata.Non ci sarà, dunque, nessuna funzione pubblica. In casi del genere, infatti, è la stessa questura a negare i funerali per ragioni di ordine pubblico. Mario Fabbrocino è morto a Parma in ospedale, la stessa città dove era detenuto in regime di carcere duro da decenni. Era malato da tempo, ma le circostanze della sua morte hanno indotto la famiglia a chiedere l'autopsia, che è stata effettuata ieri