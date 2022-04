Angelo Moccia e la moglie, un imprenditore intercettato e la moglie: tutti in udienza dal Papa (un'udienza pubblica col Pontefice che ovviamente ignorava chi fossero i suoi ospiti). È accaduto pochi anni fa, come attestato in una nota di polizia giudizaria, secondo quanto emerge dalle carte della retata culminata in 57 arresti. È accaduto il 22 marzo del 2017, secondo quanto emerge dalle intercettazioni a carico dell’imprenditore Giovanni Esposito.