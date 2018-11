Giovedì 8 Novembre 2018, 13:57

Dopo Milano, Roma e Torino, mytaxi sceglie Napoli come quarta città italiana in cui lanciare il proprio servizio di richiesta del taxi tramite app. E lo fa con un partner d’eccezione: la Società Sportiva Calcio Napoli, di cui mytaxi diventa Official Mobility Partner.Da oggi, dunque, anche a Napoli è possibile scaricare gratuitamente mytaxi, l’App per i taxi leader in Europa, richiedere in pochi click il proprio taxi con licenza via smartphone, seguirne il tragitto in tempo reale, pagare tramite App e ricevere direttamente via mail la ricevuta della corsa.“Siamo davvero felici di lanciare ufficialmente la nostra App anche a Napoli, città che ci ha accolto da subito con grande entusiasmo e dove possiamo contribuire a combattere l’abusivismo: mytaxi, infatti, registra al proprio servizio esclusivamente tassisti del Comune di Napoli in possesso di regolare licenza.” - afferma Barbara Covili, General Manager di mytaxi Italia - “Siamo, inoltre, molto orgogliosi della partnership siglata oggi con il Calcio Napoli, una collaborazione all’insegna dell’amore e della passione per il proprio territorio, di cui la squadra è attore protagonista da oltre 90 anni.”A fare gli onori di casa infatti è il Calcio Napoli, parte della storia del capoluogo partenopeo dal 1926, che presenta oggi mytaxi ai suoi tifosi con un testimonial d’eccezione: Simone Verdi.“Siamo felici di poter accogliere mytaxi, azienda internazionale ed innovativa, tra i nostri partner. Per il suo arrivo a Napoli, mytaxi ha scelto di legarsi ai nostri colori e alla nostra maglia che rappresentano l’essenza e l’identità della città stessa” – afferma Serena Salvione, Head of International Business Development Società Sportiva Calcio Napoli -“Abbiamo lavorato insieme ad un contenuto divertente che coinvolge appunto la città, il Napoli ed uno dei nostri campioni in maniera diretta e autentica”.Simone Verdi, attaccante del Napoli e testimonial della campagna promozionale, aggiunge:“Sono molto felice di essere il protagonista del lancio di mytaxi a Napoli. Vivendo qui solo da pochi mesi, mytaxi mi aiuterà tantissimo a scoprire ancora meglio la città. E sono certo che anche i nostri tifosi ed i tanti turisti che ogni anno Napoli accoglie non potranno farne a meno”.Fino all’8 dicembre, infatti, utilizzando il voucher “VERDI”, mytaxi offrirà a tutti i clienti il 50% di sconto su una corsa pagata tramite App a Napoli. Basterà registrarsi al servizio, selezionare un metodo di pagamento via app e inserire il codice “VERDI” nella sezione Buonodel proprio profilo. Info su: mytaxi.com/verdiMa le sorprese per celebrare l’arrivo di mytaxi a Napoli non finiscono qui: solo per oggi, giovedì 8 novembre, tutti i clienti potranno ricevere uno sconto di 10 euro per una corsa effettuata dalle ore 13.00 alle ore 18.00 a Milano, Roma e Torino, inserendo il codice “Napoli” nella sezione Buono del profilo. Info su: mytaxi.com/napoliE presto in arrivo anche molte novità per i tassisti che aderiranno a mytaxi.mytaxi è nata nel 2009 ad Amburgo ed è oggi la App per i taxi più popolare d’Europa con oltre 10 milioni di passeggeri e 100.000 tassisti affiliati in più di 100 città europee. Ad aprile 2015 ha lanciato il servizio in Italia, dove, oltre che a Napoli, è presente a Milano, Roma e Torino, con una flotta totale di più di 4.000 tassisti con regolare licenza. mytaxi è disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android. L’iscrizione al servizio per i tassisti è completamente gratuita senza obblighi contrattuali, tasse annuali/mensili o costi di recessione. In Italia, i tassisti iscritti al servizio pagano una commissione del 7% che viene applicata esclusivamente alle corse effettuate grazie a mytaxi. A Napoli la commissione non verrà trattenuta fino alla fine dell’anno.Il Napoli è una delle squadre più importanti nel panorama internazionale degli ultimi 10 anni. Collocato al quattordicesimo posto nel ranking Uefa, è l’unica squadra italiana a partecipare alle competizioni internazionali da 9 anni consecutivi, da 3 anni di fila in Champions. Nella sua storia ha vinto 2 scudetti, 5 coppe Italia, 2 Supercoppe italiane e una Coppa Uefa. Secondo una recente indagine Nielsen, nel mondo ci sono circa 40 milioni di tifosi e 120 milioni di appassionati del Calcio Napoli.