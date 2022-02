Multato per divieto di sosta a Forio, un 25enne incensurato, di professione cameriere, sferra un pugno e colpisce al volto il vigile urbano che verrà medicato all'ospedale di Lacco Ameno (sei i giorni di prognosi). A quel punto intervengono i carabinieri della Compagnia di Ischia e, con non poche difficoltà, lo bloccano e lo arrestano. Il 25enne finisce in manette, accusato di violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.