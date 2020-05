Coronavirus a Napoli, il carcere di Poggioreale chiude la fase 1 senza contagi

Si è chiusa la «fase 1» dell'emergenza epidemiologica determinata dal coronavirus e nel carcere di Napoli Poggioreale non ci sono contagiati. Lo sottolinea, in una nota, Luigi Castaldo, vice segretario dell' Osapp in Campania che loda le efficaci prevenzioni adottate dal direttore del carcere, Carlo Berdini e dal dirigente medico competente Vincenzo Irollo, con il supporto dell'equipe della «sicurezza sul lavoro». Castaldo definisce veri e propri eroi medici, infermieri, operatori socio sanitari e, infine, il Corpo della Polizia Penitenziaria, a Poggioreale diretta dal dirigente aggiunto Gaetano Diglio, afflitto «dalla cronica carenza di organico e dotato di scarse risorse strumentali». A questo, inoltre, dice ancora Castaldo, stanno andando a gravare «pensionamenti in atto e previsti ed in particolar modo dall'aumento in questi anni di benefici a favore dei ristretti, benefici condivisibili sotto il profilo umanitario, ma che determinano maggiori carichi di lavoro e quindi maggior ricorso al lavoro straordinario obbligatorio, utilizzato anche in questo travagliato periodo storico per sedare le diverse rivolte e far fronte ai molteplici eventi critici».

«Il personale di Polizia Penitenziaria - sottolinea Castaldo - combatte il coronavirus restando in prima linea malgrado le scarse risorse e questo è la dimostrazione del grande senso di responsabilità, di alto senso del dovere, di forte spirito di abnegazione» che però «si tramuta in un gran sacrificio psicofisico il quale merita le giuste e dovute attenzioni e attestazioni di riconoscimento». «Non possiamo far finta di nulla e far passare come fatto normale ciò che invece in piena emergenza, il Corpo di Polizia Penitenziaria ha dovuto affrontare», conclude Castaldo.

