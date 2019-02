Il sindaco di Castellammare: «Lavoro e investimenti per sconfiggere i clan»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 21 Febbraio 2019, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 21-02-2019 09:41

«Il Comune si costituirà parte civile contro chi ha fatto finire di nuovo Castellammare di Stabia in copertina per storie di camorra». Un danno d'immagine ed economico alla città: così Gaetano Cimmino, sindaco di centrodestra eletto a giugno dello scorso anno, considera il falò «anti-pentiti» dell'Immacolata al rione Savorito, per il quale il tribunale di Napoli - su richiesta della Dda - ha emesso tre misure cautelari.«L'operazione contro quei criminali è un fatto positivo, vuol dire che quando le forze dell'ordine si muovono i risultati si vedono. In quel quartiere la camorra c'è, come in altre zone di Castellammare, perché negli anni sono mancate le istituzioni. Con la mancanza di lavoro, sono i motivi per cui la camorra trova terreno fertile. I cittadini vedono nei clan chi dà loro una risposta».