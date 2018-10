Sabato 13 Ottobre 2018, 15:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Marano il clima della campagna elettorale si è fatto ancor più incandescente. Archiviate le asprezze dialettiche tra i candidati sindaco, da ieri a tenere banco sono gli striscioni e le scritte apparse sui muri della città: da piazza Spirito Santo, una delle roccaforti delle forze criminali attualmente egemoni in città (clan Orlando) al corso Mediterraneo, fino a qualche anno fa luogo di riferimento per gli esponenti del clan Polverino. In queste zone simbolo del potere malavitoso cittadino, qualcuno - almeno tre o quattro persone - ha lasciato il loro segno. «Albano, Bertini, Iacolare, Orlando, la camorra nel Comune»: questo il contenuto degli striscioni fatti rimuovere - nella tarda mattinata di ieri - dai carabinieri della locale Compagnia e dagli agenti della municipale.NEL MIRINODue delle tre persone chiamate in causa, Pasquale Albano e Mauro Bertini, sono in corsa per la tornata elettorale del 21 ottobre. Il terzo è Biagio Iacolare, volto notissimo della politica cittadina. Per anni leader dell'Udc locale, Iacolare è stato un demitiano di lungo corso e ha rivestito, fino al 2015, il ruolo di vicepresidente del Consiglio regionale. Fino a qualche mese fa, prima che fosse tirato in ballo da un'inchiesta giornalistica sul traffico di rifiuti, era uno dei collaboratori del governatore della Campania Vincenzo De Luca. Uscito indenne da un'inchiesta giudiziaria sui palazzinari legati al clan Polverino (processo Simeoli), è stato per oltre dieci anni l'uomo più influente della politica maranese. L'equazione Albano, Iacolare, Bertini, Orlando camorra non poteva, naturalmente, passare inosservata in un comune reduce da uno scioglimento per mafia e ancora retto da una triade commissariale.LE REAZIONII carabinieri di via Nuvoletta, diretti dal capitano Gabriele Lo Conte, stanno eseguendo gli accertamenti del caso, di concerto con la prefettura di Napoli e i magistrati della Dda. La reazione dei chiamati in causa non si è fatta attendere: «Speravo di poter condurre una campagna elettorale all'insegna della correttezza e della trasparenza, ma purtroppo non è possibile - spiega il candidato Pasquale Albano - x'è chi, non trovando consensi tra la gente, si abbassa a questi mezzi squallidi per screditare gli avversari. In molti si sciacquano la bocca con le parole lotta alla camorra e sono gli stessi che poi sono indagati per corruzione, hanno nelle liste candidati con un casellario giudiziario non proprio esemplare, hanno sostenuto un sindaco sciolto per infiltrazioni della malavita. Qualcuno ha già dato posti di lavoro in cambio del voto e c'è addirittura chi fa campagna elettorale nell'isola ecologica comunale distribuendo bigliettini elettorali anziché svolgere il proprio lavoro. A chi vogliono impartire lezioni di moralità questi personaggi?». Non le manda a dire nemmeno l'ex sindaco Mauro Bertini: «Sono anni che si cerca di accostare il mio nome alla camorra - dice - Un tentativo inutile e vano. Le persone perbene sanno come stanno le cose. Forse qualcuno ha paura del consenso che stiamo riscontrando in città?».LA SOLIDARIETÀAd esprimere solidarietà ai suoi avversari è l'avvocato Rosario Pezzella, candidato con Lega e Mcm: «Prendiamo le distanze da questo modo di fare campagna elettorale. Esprimo la mia solidarietà e del gruppo che mi sostiene ai candidati che, direttamente o indirettamente, sono stati chiamati in causa dall'infamante striscione».