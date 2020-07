Pozzuoli, preso a sprangate a 15 anni: «Mi voleva uccidere, ma fa più male l'indifferenza degli adulti»

«Non avevo mai incontrato tanta violenza in vita mia. Ora che l'ho subita su di me, ora che sono in ospedale con volto e braccia fracassati, penso che la violenza è sempre rafforzata dall'indifferenza di chi assiste in modo passivo. Penso agli adulti che potevano intervenire per aiutarmi e non lo hanno fatto. Penso che solo una persona, il papà della mia amica, è riuscita a impedire che quel mostro mi ammazzasse a colpi di spranga». Parla con voce ferma Mattia, il quindicenne preso a sprangate per un posto auto. Ricoverato da cinque giorni a La Schiana di Pozzuoli, fa leva sull'affetto dei genitori e degli amici, per superare la brutta esperienza che gli è toccata. Lui, studente allo Scientifico, chitarrista in erba. Martedì notte era ospite a casa di un'amica, assieme ad altri ragazzi della sua età. Dal terrazzo sentono le urla di un energumeno, che si lamenta perché il suo posto auto - quello riservato ai disabili - è stato occupato. Il quindicenne arriva in strada accanto a un amico, chiede scusa, sa di aver sbagliato. Ma non immagina cosa dovrà subire. Una furia bestiale: un uomo in stampelle che si accanisce contro il ragazzo (che ha anche un braccio offeso), che non fa altro che chiedere scusa e provare a schivare i colpi. Sul posto, accanto all'aggressore, altri adulti, tra cui una donna che incita violenza contro un quindicenne indifeso. Zigomo e braccia fracassati, provvidenziale l'intervento del padre dell'amica di Mattia, che riesce a fare scudo contro una violenza ingiustificata. Brutta storia (raccontata ieri da Repubblica), destinata a finire in una denuncia firmata dall'avvocato Gaspare Lo Schiavo, penalista che assiste la famiglia del ragazzino picchiato. I carabinieri hanno identificato l'aggressore, ora si attendono le conclusioni investigative. Spiega Lucia, madre di Mattia: «Mio figlio è vivo per miracolo, potevano ucciderlo per un parcheggio errato».

