Giovedì 5 Luglio 2018, 11:12

Il "cavallo di ritorno" non solo è social, ma è proposto dalla vittima del furto. Accade nell'era di Facebook a Pozzuoli. Qui hanno rubato, nella notte, l'auto - una Fiat - a una donna, che non esita a postare un messaggio in un gruppo Facebook locale, proponendo ai ladri - ai quali il passaparola telematico potrebbe arrivare presto - di restituirle l'auto in cambio di una somma da concordare. «Stanotte mi avete rubato la macchina in via Napoli a Pozzuoli - si legge - A chiunque conosce dove si trova la macchina faccio un appello: non distruggerla». Infine l'offerta: «Chiamatemi, vi do i soldi che ci dovete guadagnare».