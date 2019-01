Il centro polifunzionale di Soccavo cade a pezzi: palestre ed aree interne nel degrado

Lunedì 21 Gennaio 2019, 11:37 - Ultimo aggiornamento: 21-01-2019 11:42

Spazi negati, fatiscenti e pericolosi per l’incolumità dei cittadini che frequentano la zona. Questa la realtà del centro Polifunzionale di Soccavo che da tempo riversa in una pericolosa condizione di incuria. Gli spazi sia interni che esterni, come nel caso del teatro, sono diventati grandi discariche in cui viene gettato ed abbandonato di tutto.Ma non solo. Anche le aree delle palestre – che sarebbero dovute servire per gli allenamenti degli atleti di basket impegnati nelle Universiadi – sono inagibili. Infiltrazioni e crolli di parte del soffitto le hanno rese off-limits in attesa di un restauro che a quanto pare, è ancora lontano dall’essere intrapreso.A denunciare questa situazione, sono i cittadini ed i consiglieri della IX Municiaplità che da tempo chiedono interventi ed opere per la messa in sicurezza del centro che sarebbe dovuto essere il fiore all’occhiello di Soccavo.