Martedì 18 Giugno 2019, 15:25

Il centro storico è invaso dalle blatte, un’evidenza che non può sfuggire neanche ai più disattenti. È una storia che puntualmente si ripete. Con l’arrivo della bella stagione e con l’innalzarsi delle temperature, le strade strette dei decumani si popolano centinaia di blatte che, indisturbate, si aggirano sotto gli occhi di turisti e cittadini.Le segnalazioni dei cittadini e dei commercianti sono moltissime durante tutto l’anno, ma è soprattutto durante la stagione estiva che il problema risulta particolarmente evidente. Tuttavia, a nulla sembrano finora essere valse le lamentele e le denunce dei cittadini che, da anni, chiedono provvedimenti.Troppi rifiuti e immondizia lasciata in strada. Da sempre lo scarafaggio è sinonimo di sudiciume e sporcizia, proprio perché ama cibarsi di rifiuti di cibo che di solito possono trovarsi nei locali adibiti alla raccolta dei rifiuti. Quindi tende a proliferare nei luoghi di deposito alimentare sia sotto forma di scorta sia sotto forma di immondizia, dove può trovare ‘pane per i suoi denti’.«Le blatte nei decumani ci sono da sempre – commenta un commerciante – adesso però la situazione sembra peggiorata. La città è stata abbandonata a se stessa, questo è veramente grave. Per chi, come me, è preso dalla fobia delle blatte ha inizio l’incubo».Le blatte e gli scarafaggi infestano soprattutto le fognature ed per questo che molti commercianti del centro storico coprono con tappeti le botole dei tombini fognari in prossimità dei loro esercizi commerciali, una sorta di fai da te per evitare l’invasione in casa.Il pensiero dei cittadini va alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano le strade della città e che, puntualmente, si ritrovano ad assistere a scenari definiti “sconcertanti”. «Trovo scandaloso – commenta un artigiano - che i turisti che già si trovano a dover fare i conti con dei pessimi servizi, debbano anche ritrovarsi davanti uno spettacolo del genere. È colpa dell’amministrazione, ma anche dei cittadini. Ci vorrebbero più interventi».«Napoli potrebbe investire tutto sul turismo, una delle poche risorse rimaste in questo momento di crisi, ma l’amministrazione comunale non fa nulla – aggiunge un cittadino – questo è gravissimo: così facendo, portiamo fuori un immagine negativa della città, e chi dovrebbe investire vedendo queste cose? La pulizia è il primo biglietto da visita di ogni città civile».Data la facilità e la massiccia quantità di uova che possono deporre è importante non sottovalutare il problema e correre ai ripari appena se ne avvista uno. Inoltre quando sospettiamo che qualche blatta abbia intaccato il nostro cibo buttiamolo immediatamente perché le conseguenze sulla nostra salute potrebbero essere devastanti.