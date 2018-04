Il commissario: «Le Universiadi? Se si faranno saranno in tono minore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 5 Aprile 2018, 09:51 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2018 10:47

Universiadi a rischio. E nella migliore delle ipotesi saranno ridimensionate. A lanciare l’allarme è il commissario straordinario Luisa Latella, intervenuta ieri mattina alla commissione comunale congiunta Universiadi e Sport (presiedute rispettivamente dal consigliere di opposizione Vincenzo Moretto e dal consigliere di maggioranza Carmine Sgambati). Il prefetto Latella parla di «punto di rottura» e per la prima volta lascia da parte il cauto ottimismo mostrato nelle scorse settimane: «Il punto di rottura per decidere se le Universiadi di Napoli 2019 si faranno o no, me lo sono programmato per l’estate di quest’anno, tra luglio e agosto – ha spiegato - Anche la Federazione internazionale ha un punto di rottura e ad un certo punto decideranno se le Universiadi si possono o non si possono fare, se dovessero mancare determinate condizioni».Il rischio dunque è reale e i ritardi che si stanno accumulando non aiutano. Nel caso in cui dovesse saltare la competizione cosa accadrebbe? «Non ci sono penali da pagare – ha chiarito Latella - ma non voglio parlare di questo, il nostro obiettivo è riuscire ad organizzare le Universiadi, anche se sappiamo che dobbiamo ridimensionale. E stiamo lavorando su questo». Agosto diventa dunque il mese del dentro o fuori. «Faremo per quelle date una valutazione complessiva dello stato dell’arte insieme alla Fisu e alla Regione Campania per capire se le Universiadi si svolgeranno a Napoli e in Campania» ha rimarcato Latella, ricordando la necessità di indire quanto prima i bandi per la ristrutturazione dei 63 impianti sportivi nei 24 Comuni coinvolti.