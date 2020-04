Coronavirus, il Comune di Napoli concede le palestre gratis

Lo sport napoletano prova ad uscire lentamente dal lockdown. Accende i motori ma senza sapere ancora in che direzione andare. Troppo diverse le discipline per avere un protocollo comune: c'è chi come il tennis è considerato lo sport più sicuro, visto la distanza che separa i due contendenti e chi, come pugilato, judo e gli altri sport di contatto che ha bisogno sicuramente di approcci differenti. Ciò che è comune è la difficoltà a riaprire palestre, a dialogare con gli istituti scolastici, a pianificare il futuro. I presidenti regionali delle federazioni sportive nazionali ne hanno parlato oggi in una videoconferenza alla quale ha preso parte anche l'assessore allo sport del Comune di Napoli Ciro Borriello. Dall'Amministrazione una rassicurazione: per tutto il 2020 le Associazioni sportive non dovranno pagare né canoni di concessione, né tributi al Comune. Nel caso di palestre pubbliche saranno a costo zero fino a fine anno tutti gli oneri. Nel caso di palestre private, ovviamente la cancellazione si riferisce ai tributi comunali. I problemi che ora si avranno in futuro sono di duplice tipo: l'utilizzo delle palestre scolastiche, visto che la gran parte dello sport in Campania di svolge nelle palestre e alcuni consigli d'Istituto hanno già fatto sapere di non volerle concedere, e la necessità che le misure adottate dal Comune di Napoli valgano anche per la Provincia. «Da questa riunione - hanno detto Roncelli e Borriello - deve uscire un documento che ci dia la forza di andare a discutere con la Scuola e tutte le istituzioni interessate al mondo sportivo. Se gli Istituti hanno già vietato le palestre ci sarebbe da chiedere le dimissioni del rispettivo Consiglio visto che non sappiamo ancora quali saranno le linee guida e già si mettono le mani avanti». Tra queste anche la Regione che ancora deve consegnare alle Federazioni le attrezzature utilizzate per le Universiadi e che giacciono nei magazzini. «Le attrezzature devono essere consegnate alle Federazioni come promesso" tuona il presidente del Coni Sergio Roncelli, ma il numero uno del judo campano, Bruno D'Isanto avverte: "Sono già in mano di alcune società». All'ordine del giorno anche la possibilità di coprire i campi da tennis all'aperto, «ma serve una modifica del piano regolatore» avverte Borriello. E lo sblocco dell'attività al Polifunzionale di Soccavo: «E' tutto pronto - ha detto l'assessore comunale - L'ultimo sopralluogo è stato fermato solo dal lockdown» © RIPRODUZIONE RISERVATA