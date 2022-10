Il comune di Anacapri stanzia un milione di euro a favore delle famiglie in difficoltà per il caro bollette

Il Comune di Anacapri eroga un milione di euro per fronteggiare il caro bollette. La proposta del Vicesindaco Franco Cerrotta ha ricevuto il voto unanime della Giunta Municipale ed il provvedimento ufficiale è ora pubblicato sul sito del Comune di Anacapri unitamente alle regole stabilite per l’accesso. Potranno godere del contributo la presentazione di un indicatore ISEE 2022 (ordinario o corrente) pari o inferiore a € 25.000,00 quale elemento di valutazione della condizione di bisogno economico.

“Abbiamo voluto mettere in atto un gesto concreto verso le famiglie che si approntano ad affrontare una grave crisi economica dopo quella già vissuta durante la pandemia quando abbiamo sostenuto i nostri concittadini in difficoltà attraverso buoni spesa e contributi di varia natura. Nel chiarire nel dettaglio come verranno erogati i contribuiti il Vicesindaco Franco Cerrotta ha elencato i requisiti: il contributo varia da un massimo di € 1.500,00 (valore ISEE fino a € 8.000,00) a un minimo di € 650,00 (valore ISEE di € 25.000,00). In conclusione, spiega il Vicesindaco Cerrotta, la cifra complessiva destinata alla manovra sarà di un milione di euro, di cui ne godranno almeno mille famiglie. Il regolamento per accedere ai contributi sarà pubblicato in tempi rapidi sul sito ufficiale del Comune di Anacapri, dove sarà possibile scaricare il bando con tutte le informazioni necessarie per godere dei fondi che il Comune ha stanziato a loro favore.