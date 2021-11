Il Comune di Mugnano premia Salvatore Esposito: «Orgoglio del territorio»

Salvatore Esposito, il "Genny Savastano" di Gomorra, è stato premiato stamani dal Comune di Mugnano. Premiato come personaggio dell'anno, nell'ambito delle iniziative che l'ente cittadino mette in campo ogni anno per i festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù.

Salvatore Esposito è originario di Mugnano, dove ancora vive la sua famiglia.

APPROFONDIMENTI LA SERIE Gomorra 5, debutto record per una serie su Sky con 841mila spettatori... LA RESA DEI CONTI Gomorra 5, su Sky e NOW la stagione finale della serie cult LA SERIE TV Gomorra 5, la clip in anteprima: Genny scopre che Ciro è vivo LA SERIE TV Gomorra 5, l'intervista doppia a Salvatore Esposito e Marco... LA SERIE TV Gomorra 5, il 19 novembre la resa dei conti ma Saviano frena:...

«Salvatore Esposito rappresenta nel contempo l'orgoglio e il riscatto di questo territorio», ha sottolineato il primo cittadino di Mugnano Luigi Sarnataro, che ha consegnato il premio nell'aula consiliare del municipio a nord di Napoli.