Napoli, il Comune litiga troppo: 70mila cause e processi, «Danni per un miliardo»

Una cifra che si avvicina al miliardo - ma forse anche di più - è la voragine nei conti del Comune alla voce “Contenzioso”. Nella sostanza 70mila azioni giudiziarie di cittadini - e non solo - che fanno causa a Palazzo San Giacomo per le strade rotte chiedendo danni, per il pessimo stato in cui verte il patrimonio immobiliare o perché ritengono sbagliate le cartelle esattoriali dell’Imu e della Tari.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati