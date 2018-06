Da lunedì 25 giugno non sarà più possibile accedere agli uffici Tari di corso Lucci senza prenotazione. Lo scrive in una nota il Comune di Napoli.

Da venerdì 15 giugno infatti - si legge - è attivo l'innovativo sistema Elimina Code utilizzabile da tutti i cittadini sia per utenze residenziali che per tutte le altre utenze. Grazie al nuovo sistema di prenotazione online (max 100 al giorno) ogni cittadino dispone finalmente di una data certa dell'appuntamento, scelta in base alle proprie disponibilità, evitando così le lunghe file fuori agli uffici di Corso Lucci

La registrazione ai servizi online - obbligatoria per poter prenotare l'appuntamento - consentirà al contribuente di visionare tutti i propri dati tributari, anagrafici e catastali, gestire in modo autonomo eventuali discrasie, prelevare avvisi tributari non pervenuti per via ordinaria, eliminando quindi anche in questo caso lunghi viaggi fino al Corso Lucci e di poter prelevare modelli F24 per i pagamenti. Agli operatori invece consente di conoscere i contribuenti giorni prima la loro reale presenza quindi avere così la possibilità di elaborare le pratiche o recuperare documenti in anticipo, prima dell'appuntamento prefissato, riducendo nettamente i tempi di lavorazione. I cittadini registrati saranno tempestivamente avvisati circa eventuali chiusure anticipate degli sportelli o su ogni altra situazione di carattere organizzativo.



La prenotazione è obbligatoria per tutti i contribuenti, anche per chi ha un numero di pratiche superiore a 2. Le modalità necessarie per eseguire la prenotazione sono semplici: è sufficiente andare sul sito del Comune di Napoli, www.comune.napoli.it, cliccare su "servizi online" o sul tasto "prenotazione uffici tributi" ed eseguire la registrazione al portale, successivamente cliccare su "prenotazione uffici tributi" seguendo le schermate del sito web. Per l'utente impossibilitato ad effettuare la prenotazione online verrà aperto, sempre presso gli uffici tributi di corso Arnaldo Lucci, uno sportello dove poter effettuare la prenotazione. Lo sportello sarà aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 14.

Lunedì 11 Giugno 2018

