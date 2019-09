Napoli, il concorsone finisce nel caos: cancelli chiusi e proteste dei candidati

Martedì 24 Settembre 2019, 11:12

Si chiude il concorsone della Regione e si chiudono anche i cancelli della Mostra d’Oltremare. Ma allo scoccare delle 9. Per questo motivo decine di candidati stanno protestando davanti ai cancelli di piazzale Tecchio. Una chiusura che - loro stessi - definiscono inspiegabile e non in linea con le misure adottate i giorni scorsi.«C’era traffico per un incidente in Tangenziale e per questo non siamo riusciti ad arrivare prima della 9. Ma non eravamo preoccupati perché i gironi scorsi sono entrati anche oltre questo orario. Siamo stupiti di tanta rigidità, nessuno ci ha ascoltato nonostante la nostra richiesta di verbalizzazione. È assurdo dover rinunciare a un concorso solo per pochi minuti».