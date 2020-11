Covid a Sorrento, positivo il consigliere comunale presidente dell'assemblea

C’è anche il consigliere comunale Luigi Di Prisco nell’elenco dei sei cittadini di Sorrento positivi al coronavirus. La lista comunicata dall’Asl Napoli 3-Sud al sindaco, Massimo Coppola, comprende anche quattro uomini di 26, 56 e 82 anni e due donne, di 64 e 25 anni. «Faccio i migliori auguri di una veloce guarigione all’amico Luigi Di Prisco ed a tutti i nostri concittadini colpiti dal virus – commenta il primo cittadino -. Come già fatto ieri, ed in altre occasioni, voglio ribadire a tutti l’importanza delle misure di sicurezza da seguire per cercare di frenare la catena di contagi. Bisogna essere responsabili e attenti: chi attende l’esito di un tampone deve stare a casa per non mettere in pericolo se stesso e gli altri. Ugualmente chi ha a casa anziani e bambini piccoli deve essere maggiormente scrupoloso, non accogliere nessuno nelle proprie abitazioni e arieggiare gli ambienti. Chi è costretto ad uscire di casa deve indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale. Sono semplici regole - conclude Coppola - che possono salvare la nostra vita e quella degli altri».

