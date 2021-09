Il coraggio di affidarsi

La scelta di Luigi (nome di fantasia), rappresenta il bivio di fronte al quale si ritrovano innumerevoli adolescenti della periferia di Napoli, Ponticelli. Qual è la direzione da intraprendere? Bisogna scegliere la strada più semplice, ma illegale e pericolosa oppure optare per un futuro che richiede sicuramente più impegno, ma dignitoso e sicuro? Alla tenera età di 12 anni, Luigi inizia a frequentare persone poco raccomandabili che gli assegnano il compito di vedetta: controllare l’arrivo di poliziotti e carabinieri dai palazzi, grattacieli o semplicemente dalla strada. Spesso, addirittura, diviene corriere di droga, “roba” di cui non dovrebbe conoscerne l’uso e l’esistenza. Viene, poi, incitato a drogarsi, ma seppur così giovane ne intuisce il pericolo e si limita alle sigarette. Ben presto comprende di essere entrato in “un giro” probabilmente più grande di lui, dal quale si sente impossibilitato ad uscire a causa di minacce di morte e di dolore per la sua famiglia.

Ed è proprio a questo punto che subentra il suo coraggio, quello di affidarsi all’aiuto dello zio e dei maestri Massimo e Raffaele Parlati, insegnanti di judo presso la scuola "Nippon club” nel palazzetto dello sport “Palavesuvio” nella suddetta periferia. Il loro obiettivo non riguarda unicamente la vittoria delle competizioni internazionali, nelle quali sono impeccabili, ma anche e soprattutto vincere contro la criminalità. Oggi, Luigi, promessa del judo, può aspirare ad un futuro migliore, di cui è responsabilmente l’unico artefice.