Il corona virus colpisce duramente anche le compagnie di navigazione del golfo di Napoli: la Medmar che collega Ischia con la terraferma ha registrato un crollo del 77% dei passeggeri, del 67% dei veicoli e del 70% del fatturato nel mese di marzo.

In un comunicato stampa la compagnia conferma che continuerà ad assicurare i collegamenti essenziali per l'approvvigionamento delle merci di prima necessità ed i trasporti via mare dei lavoratori dei servizi essenziali auspicando che gli sforzi profusi dalle aziende marittime nell'emergenza sanitaria in corso siano tenuti in adeguata considerazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA