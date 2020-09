Torre del Greco, il Covid ferma la processione dell'Immacolata: non era mai accaduto dal 1862

La pandemia di Coronavirus blocca la processione dell’Immacolata a Torre del Greco: non accadeva dal 1862. Migliaia di persone in strada ogni 8 dicembre da quella stessa data del 1862 quando i Torresi mantennero il voto fatto alla Madonna l’anno prima che se li avesse salvati dall’eruzione del Vesuvio, l’avrebbero portata ogni anno in trionfo per le strade della città. E da allora, nemmeno la Seconda Guerra Mondiale e il terremoto del 1980 hanno fermato la processione per le strade del centro storico.

Oggi, la Basilica di Santa Croce e il parroco don Giosuè Lombardo annunciano che la processione non si farà. Esposto, comunque, come ogni 19 settembre in Basilica il bozzetto del nuovo Carro trionfale. «In riferimento all’ emergenza sanitaria - fanno sapere dalla Basilica - non ancora conclusa e secondo le norme previste dal protocollo Cei, Governo Italiano e le disposizioni del Cardinale Arcivescovo per le norme anti-Covid, non sarà possibile realizzare per le vie cittadine, la tradizionale processione dell’otto dicembre.

Il bozzetto, rimarrà esposto in Basilica per tutto l’anno, e a Dio piacendo, sarà costruito per la solennità dell’Immacolata 2021, quando celebreremo i centosessant’anni del voto.Per questo particolare momento, la venerata immagine dell’Immacolata, sarà esposta in Basilica su un’apposita struttura che, per l’occasione utilizzerà il tradizionale scivolo del carro trionfale e sarà circondata da tutti i puttini con i simboli mariani. Per venire incontro al desiderio di venerazione, l’immagine resterà esposta nella navata centrale della Basilica, per tutto il tempo delle feste natalizie».



Il bozzetto del prof. Raffaele Di Maio, dal titolo “Ave Maria”, s’ispira alla preghiera che ci viene insegnata fin da bambini e che, soprattutto nelle difficoltà, riaffiora sulle labbra e nei cuori. Papa Francesco ci ricorda che “Dio saluta una donna, la saluta con una verità grande: ‘Io ti ho fatto piena del mio amore, piena di me, e così come sarai piena di me sarai piena del mio Figlio e poi di tutti i figli della Chiesa’. Ma la grazia non finisce lì: la bellezza della Madonna è una bellezza che dà frutto, una bellezza madre”.

«Nemmeno la seconda guerra mondiale nel 1943 fermo’ la processione - dice Luigi Ascione, esperto del rito e figlio dello storico paratore Gennaro- in quell’anno l’Immacolata usci’ su un piccolo carro. Il terremoto del 1980 non fermo’la devozione dei torresi verso l’Immacolata.L’8 dicembre fù decisa una processione all’ultimo momento,alle ore 14:00 il carro uscì da una Basilica vuota per le gravi lesioni del terremoto,riuscendo a fare quasi tutto il percorso,ma invertito da quello solito».

