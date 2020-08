Il concerto lo avrebbe dovuto tenere a maggio, a Mosca, ma a causa del Covid non se n’è fatto più nulla. L’Istituto Italiano di Cultura della capitale russa aveva chiesto a Ciro Carbone, virtuoso chitarrista napoletano, di esibirsi per gli ospiti di una serata attesa. Carbone, che da anni promuove in Italia e all’estero la canzone classica napoletana, con suoi arrangiamenti che fanno vibrare le note più profonde delle melodie napoletane, aveva preparato l’esibizione, che oggi ha riassunto in un videoconcerto.



Diplomatosi brillantemente presso il Conservatorio di musica “San Pietro a Majella” di Napoli, sotto la guida del maestro Francesco De Sanctis, Carbone incomincia la sua carriera concertistica come chitarrista solista dei “Nuovi Cantori di Napoli” diretti dal maestro Roberto De Simone. Dopo aver girato il mondo promuovendo la musica napoletana, nasce il cd “Torna Maggio”, lavoro discografico di grande successo premiato al Festival della Chitarra “Città di Fiuggi”, come miglior disco dell’anno, tra le rare opere italiane presenti a Linares presso il Museo della Fondazione “Andres Segovia”. Fine conoscitore della canzone napoletana è chiamato dall’Ambasciata Italiana a Sofia, come esperto filologo, in una conferenza internazionale sulla genesi e la storia della musica napoletana. Nella stessa occasione si esibisce in un importante concerto presso il Conservatorio di Sofia. © RIPRODUZIONE RISERVATA