Boscotrecase, il Covid Hospital si illumina si speranza con l'albero di Natale

Si illumina di luce e speranza il Covid Hospital di Boscotrecase con il suggestivo albero di Natale installato grazie all’amministrazione comunale e al sindaco boschese Pietro Carotenuto. Un’atmosfera magica per malati, medici e infermieri che lottano contro il coronavirus, un segnale di speranza affinché presto e con l’arrivo del vaccino possa passare il peggio. Tra l’altro, dopo settimane di saturazione, il nosocomio di Bosco respira: 58 i pazienti ricoverati, a fronte degli 80 di qualche settimana fa. Posti liberi in terapia intensiva e medicina generale, satura solo la sub intensiva con 22 pazienti ricoverati.

«È passato il momento di tensione per la caccia ai posti letto - dice il direttore sanitario Savio Marziani- ma noi non abbassiamo la guardia anche se stiamo vicini ai pazienti facendogli sentire l'atmosfera di festa. Il nostro ospedale è un’eccellenza- e si occupa a 360^ dei pazienti Covid, anche di coloro che hanno bisogno di interventi ortopedici, di chirurgia, emodinamica e cardiologia vascolare e nello stesso tempo della rianimazione. Offre insieme diverse specialistiche che non si trovano contemporaneamente in molti ospedali della Campania».

