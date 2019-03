Napoli, inaugurati gli ambulatori oncologici gratuiti per chi non ha soldi

Sono stati inaugurati questa mattina a Napoli, alla presenza del vescovo ausiliare, monsignor Lucio Lemmo, i due ambulatori oncologici gratuiti per persone indigenti voluti dall'Istituto Pascale e dal Pio Monte della Misericordia. I locali, ubicati nella sagrestia della chiesa sconsacrata San Tommaso a Capuano, già sede dell'Associazione Sisto Riario Sforza, saranno aperti il lunedì il mercoledì e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30. Il lunedì sarà aperto l'ambulatorio ginecologico, il mercoledì quelli per visite senologiche e otorino testa-collo, il giovedì quello urologico. L'iniziativa, giunta in dirittura d'arrivo dopo alcuni mesi dalla firma dell'accordo, siglato dal direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi e dal Soprintendente del Pio Monte della Misericordia, Alessandro Pasca di Magliano, realizza così un progetto che ha l'obiettivo di consentire la diagnosi precoce delle malattie oncologiche a favore delle persone meno abbienti. Il progetto è finanziato dal Pio Monte della Misericordia, istituzione fondata nel 1602 e da quattro secoli impegnata in attività di assistenza e beneficenza. Un contributo è arrivato anche dalla Santa Sede. Papa Francesco, informato dell'iniziativa, ha donato 15mila euro che sono stati investiti per l'acquisto di un ecografo.

Sabato 2 Marzo 2019, 16:07 - Ultimo aggiornamento: 02-03-2019 16:20

