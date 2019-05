Martedì 7 Maggio 2019, 18:17

Il turismo a Napoli, complici la favorevole congiuntura internazionale che privilegia le mete italiane, sta conoscendo una nuova "età dell'oro". Migliaia di turisti si riversano ogni settimana nelle centinaia di bed & breakfast che spuntano come funghi in tutti i quartieri della città. Le condizioni della Napoli turistica, però, non viaggiano di pari passo con l'aumento dei flussi turistici. Tralasciando gli arcinoti problemi di sicurezza e del trasporto pubblico presenti in città e che già procurano tanti grattacapi ai cittadini napoletani, a tenere banco stavolta è la polemica lanciata dal Comitato "Vivere il Quartiere" che ha segnalato come gli infopoint turistici del centro storico, in alcuni casi, siano circondati da rifiuti. E' quanto sta avvenendo nella zona di piazza Capuana, dove attorno al punto di informazioni turistiche da qualche giorno hanno fatto capolino i famigerati sacchetti abbandonati da qualche cittadino incivile e non ancora rimossi dagli operatori di Asìa.Una situazione, quella denunciata da Enrico Cella, che procura un enorme danno d'immagine alla città, con i turisti costretti a scansare i cumuli di rifiuti per poter chiedere informazioni. «E' una situazione veramente incresciosa - tuona Cella - che non si risolve nemmeno con le numerose segnalazioni che facciamo ogni giorno. A piazza Capuana l'infopoint turistico è assediato dai rifiuti ed è veramente umiliante vedere che i turisti stranieri fotografano questo degrado».L'ubicazione stessa degli infopoint non sembra essere delle più felici. Si sente forte, ad esempio, la mancanza di un infopoint a porta Capuana. «Potrebbero spostare li l'infopoint di piazza Capuana - prosegue ancora il presidente del Comitato Vivere il Quartiere - anzichè lasciarlo in una zona dove è facile vittima del degrado e degli incivili. La verità è che si parla tanto di turismo ma non esiste una vera pianificazione turistica, e quindi ci si ritrova facilmente di fronte a situazioni di questo genere che sono figlie dell'inciviltà di alcuni cittadini da un lato e dai mancati controlli dall'altro».Ira anche dal mondo degli operatori turistici. Agostino Ingenito, presidente di Abbac - l'associazione dei bed & breakfast e degli affittacamere della Campania - punta il dito contro la cattiva gestione della città. Una cattiva gestione che si traduce in pessime recensioni per le strutture partenopee che, lo denuncia Ingenito, sono lasciate sole a gestire gli enormi flussi turistici degli ultimi mesi. «Situazioni come quelle di piazza Capuana purtroppo non sono nuove - spiega Ingenito - ed è veramente avvilente vedere che il Comune di Napoli non riesce a far fronte a queste situazioni. I turisti pagano una tassa di soggiorno e tra le voci di spesa di quella tassa che il Comune incassa ci dovrebbe essere anche il decoro urbano. E invece proprio la mancanza di decoro in città è tra i principali appunti che ci muovono i turisti che vengono a visitare Napoli. Noi operatori - prosegue ancora - ci stiamo facendo carico di un problema che è in capo direttamente all'amministrazione comunale, cercando di disciplinare alla meglio il turismo in città. Abbiamo affiancato ai tradizionali infopoint turistici gestiti dal Comune degli infopoint mobili gestiti da volontari. Siamo partiti in via sperimentale nella I Municipalità e contiamo di allargare l'esperimento a tutta la città. Più di questo - conclude - non possiamo fare, e ci auguriamo che a palazzo San Giacomo comincino seriamente a prendere atto della necessità di offrire servizi degni a chi sceglie di visitare Napoli».