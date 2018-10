Il disastro Licola, arriva il sottosegretario all'ambiente

Domenica 7 Ottobre 2018, 16:25

«Questa mattina grazie ai consiglieri comunali Antonio Caso, Domenico Critelli di Pozzuoli e Vincenzo Risso di Giugliano - scrive Umberto Mercurio, presidente del comitato civico Licola Mare Pulito - la nostra associazione ha avuto il piacere di accompagnare e sottoporre all’attenzione del sottosegretario all’ambiente Salvatore Micillo le criticità e i danni provocati, al parco Verde di via Ripuaria, dall’Alveo dei Camaldoli.Ci siamo recato in via Madonna del Pantano, dove i danni sono evidenti. Il sottosegretario si è reso personalmente conto del pericolo - prosegue Mercurio - del ponte dietro di Sabatino, che di fatto fa esondare il canale durante la piena. Sulla spiaggia ha constatato il grave disastro ambientale che l’alveo porta tra rifiuti di ogni genere, tra cui tanti topi morti. Abbiamo chiesto di intervenire presso Regione, Città Metropolitana affinché si faccia una pulizia del Alveo radicale, e di sboccare i fondi necessari per le manutenzioni. Abbiamo, anche, sottoposto, insieme a Ciro Di Francia, associazione Acli Dicerchia, anche le questioni del Collettore Borbonico di via Napoli, che inquina il mare di Pozzuoli, del canale Abbruzzese e del canale di Quarto. Abbiamo anche illustrato al rappresentante del Governo il lavoro che il comitato svolge quotidianamente per salvaguardare il territorio».