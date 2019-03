CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 26 Marzo 2019, 10:02

È scivolato nella voragine apertasi venerdì sera una parte del fabbricato al civico 26 di via Lava. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto nel crollo. Già venerdì i due appartamenti dello stabile, più altri due che si trovano sulla stessa area, erano stati sgomberati. Ieri mattina, intorno alle 10, un forte tonfo è stato avvertito dai residenti nella zona, poi le mura dell'edificio hanno iniziato a cedere. In serata è stata emessa una nuova ordinanza di sgombero che ha allontanato, in via cautelativa, anche gli abitanti del piano terra di un fabbricato adiacente a quello del crollo. Scene di disperazione hanno accompagnato lo sgretolarsi delle pareti.