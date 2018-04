CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 13 Aprile 2018, 09:08 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2018 09:08

Fiorangela d'Amora Utilizzo anomalo dei computer aziendali: l'Asl Na3Sud decide di inibire l'accesso ai social ai suoi dipendenti. Stop alle chat su Facebook, ai like di Instagram e al cinguettio di Twitter. «I terminali dell'azienda devono essere utilizzati solo per fini lavorativi ammonisce Antonietta Costantini, manager dell'Asl Na3Sud non era così fino a ieri e abbiamo deciso di bloccare tutti gli accessi». La direzione dell'azienda, che conta 4500 dipendenti e 13 distretti, ha dato mandato...