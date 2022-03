Pompei, un dottore visita gratis i pazienti e devolve le offerte ai bambini ucraini

Screening visivo gratuito per raccogliere fondi per l’Ucraina: una no stop di 11 ore. La lodevole iniziativa è del giovane dottore, e giornalista, Danilo De Gennaro. Domenica 6 marzo dalle ore 9.30 alle ore 20.00 i pazienti (di qualsiasi età) potranno recarsi presso lo studio del dottor De Gennaro, in via Roma, per effettuare lo screening visivo gratuito.

Il ricavato delle offerte raccolte sarà interamente inviato alla Parrocchia Sacri Cuori Messigno che si sta occupando di devolvere tutti gli aiuti economici possibili alle popolazioni ucraine in difficoltà.

Sui canali web e social del dottor Danilo De Gennaro, in piena trasparenza, sarà pubblicato quanto devoluto.