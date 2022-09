Il dramma della famiglia Macor: anche Francesco morto per tumore

La seconda tragedia, nell'arco di pochi anni, sconvolge la famiglia Macor, originaria di Mugnano. Dopo Greta, la piccola di 7 anni venuta a mancare anni fa per un tumore al cervello, è deceduto per lo stesso male anche Giuseppe, l'altro figlio di Elisa Russiello e Ciro Macor.

Francesco non ce l'ha fatta: è morto per un tumore (un sarcoma) all'età di 20 anni. In giornata si sono svolti i funerali. La famiglia Macor, molto nota a Mugnano, solo da qualche mese si era trasferita a Napoli. Centinaia i messaggi di cordoglio postati da amici, conoscenti e non sulle pagine social.