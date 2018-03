Napoli, le notti folli dei baby criminali: «Noi, senza lavoro né obiettivi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 19 Marzo 2018, 10:16 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2018 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Certe notti. Certe notti, quando hai sedici anni, e non vai a scuola, e non lavori, e non ti devi alzare la mattina, e non sei niente, e non sei nessuno, certe notti non finiscono mai. L'ultimo bar è chiuso, a casa papà è ubriaco, o non c'è, sta in galera, e mamma piange piano e tu là non ci vuoi tornare, non ci puoi tornare»: le nottate nelle strade del branco le racconta Nunzio, che ne ha consumate tante prima di finire ai domiciliari. Lui spiega che in una notte così, se nessuno ti ha regalato la normalità, se non conosci le regole, magari afferri le gambe di un tavolo abbandonato nella spazzatura per giocare a un gioco antico, lo chiamavano «Mazza e pivezo» prima che gli americani lo trasformassero in baseball, e lo cambi in un gioco mortale nel buio infinito della giungla di periferia. La mazza, nel gioco, dovrebbe colpire la palla. Ma così è troppo facile, innocente e banale. «E tu sei cattivo, il più cattivo. L'innocenza l'hai persa per la strada», spiega Nunzio. E allora non bersagli la palla, ma la testa di un uomo e la sfondi, la maciulli, così ti fai un nome e ti prendi pure la pistola, che non si può mai sapere, magari la rivendi e ti fai un po' di euro da portarti lontano, o qualcuno che conta viene a sapere quello che hai fatto e ti prende a sparare con lui.E paradossalmente il racconto di Nunzio coincide perfettamente con quello dell'esperto. Nicola Laieta è un maestro di strada che per il progetto Chance cura i laboratori teatrali e di ragazzi a rischio ne conosce tanti: «Molti di loro sanno che se non si risolve qualcosa dovranno partire, andare a lavorare lontano, e vivono l'adolescenza come un periodo intollerabile. Oggi già con grandi risorse familiari e culturali è difficile coltivare un progetto. Chi ha genitori che non rappresentano un futuro vive un malessere ancora maggiore. E allora è meglio vivere alla giornata senza farsi domande. Pensiamo a Il signore delle mosche: ci sono dei bambini che scoprono la morte dei genitori per una guerra atomica e si ritrovano in una isola deserta. Tra di loro crescono i cacciatori che si inventano un mostro e questo li autorizza a scatenare la battaglia. L'educazione è un processo che insegna a padroneggiare la violenza, se i genitori non rappresentano la sicurezza pensi di essere su di un'isola deserta dove devi guadagnarti la vita con tutti i mezzi. Se i giovani non hanno riferimenti né familiari né sociali si abbandonano lasciando perdere ogni freno e ogni controllo. Chi comanda in un gruppo di pari? Il più cattivo, il più pazzo».