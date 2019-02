CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 26 Febbraio 2019, 09:37

C'è differenza in termini di legge fra abusi condonati e quelli per i quali è intervenuta semplicemente una sanatoria a costruire. Ed è per questo che non tutte le sentenze esecutive di demolizione degli abusi edilizi potranno essere revocate in presenza di fatti nuovi. Il dato emerge dai numeri forniti dal tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, dove nei giorni scorsi a fronte di una sola sentenza favorevole, ce ne sono state invece altre quattro che confermano la ineluttabilità delle demolizioni esecutive. Non tutti si salveranno dalle ruspe dunque, come poteva in apparenza sembrare dopo che il ricorso presentato dalla signora Maria Di Meglio di Barano, era stato accolto dal giudice monocratico con sentenza che revocava definitivamente l'azione demolitoria.IL PRECEDENTELa sentenza, apparentemente in controtendenza con le altre, era stata promulgata in quanto la ricorrente, per il tramite del suo difensore avvocato Bruno Lorenzo Molinaro, era stata in grado di dimostrare che seppure in un periodo successivo al provvedimento giudiziario che la condannava in maniera esecutiva alla demolizione del manufatto di sua proprietà, l'interessata aveva ricevuto accoglimento positivo alla sua domanda di condono edilizio presentato nel 1994 (il cosiddetto condono bis). Condizione questa che non si è verificata nei restanti quattro ricorsi pendenti, sui quali invece lo stesso giudice Alberto Capuano si è pronunciato per un secco rigetto. A giudizio del dirigente del tribunale di Napoli preoccupato del fatto che la sentenza sul caso Di Meglio possa ingenerare aspettative assolutamente non supportate dalla corrente interpretazione di leggi e sentenze, non vi sarebbe dunque alcuna novità rispetto agli orientamenti in materia e nessun al mutamento di valutazione da parte del magistrato che a Ischia ha promulgato le sentenze solo in apparenza discordanti fra loro.