Il futuro del Vesuvio e il rischio roghi: esperti a confronto all'Università

PORTICI. Futuro del Vesuvio e necessità di interventi dopo i roghi del 2017: esperti a confronto all’università di Agraria. L’associazione Primaurora retta da Silvano Somma insieme ad AUSF Napoli e Club Alpino Italiano -Tutela Ambiente Montano - Campania, ha tenuto un importante incontro dove Istituzioni, Università ed Associazioni si sono confrontate su una tematica di vitale importanza, ossia il futuro dei boschi dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio a due anni dagli incendi del 2017. Presenti i professori Stefano Mazzoleni e Antonio Saracino, Silvano Somma, Agostino Casillo presidente del Parco Nazionale del Vesubio, Ciro Teodonno, presidente Club Alpino Italiano, Renato Mantovani della Città Metropolitana di Napoli e l'onorevole Nicola Caputo.



Si è analizzato cosa si è fatto in questi due anni e cosa c'è ancora da fare, nell'ottica di un ripristino ed un intervento anche nei numerosissimi fondi silenti (proprietari quasi inesistenti o non ritracciabili) che allo stato attuale rimangono abbandonati a se stessi e potrebbero essere, nei prossimi anni, siti di innesco di nuovi maxi incendi. «Le fiamme, aumentando di intensità in questi siti, potrebbero colpire anche i fondi ripristinati (pubblici e privati) - spiega Somma- , vanificando in tal modo tutti gli sforzi fatti fino ad ora e riproponendo uno scenario catastrofico come quello del luglio 2017, con altissimo rischio sia per le persone che per il bosco stesso.



Esistono precisi strumenti normativi applicabili per intervenire in queste aree ed il nostro intervento è stato mirato sopratutto a riproporre alcuni di questi ultimi applicabili anche in area Parco . Per fare ciò abbiamo ricordato anche altre realtà ,incontrate e conosciute durante il nostro " tour" sui luoghi dove c'erano stati eventi gravi . Passando dalle condizioni e dalle soluzioni riscontrate nei boschi colpiti da #VAIA a quelle del grande incendio di Calci ( PI) abbiamo portato avanti una serie di proposte per il nostro territorio, che verranno poi presentate agli enti competenti mediante un documento ufficiale. Così come avvenuto in queste Regioni, abbiamo quindi manifestato la necessità di redarre piani operativi di interventi straordinari post incendio, anche a fini di prevenzione AIB, che usino proprio i risultati degli studi interdisciplinari dell Agraria - Università di Napoli Federico II e prevedano azioni prioritarie anche in fondi privati silenti , se necessario.



Abbiamo poi voluto dire la nostra sulla fondamentale necessita' di salvaguardare il Vesuvio in primis come patrimonio boschivo e naturalistico , in linea con i primi articoli dello statuto dell'Ente Parco stesso, e poi successivamente , in secondo luogo, come elemento di attrazione eco-turistica».



Il turismo non offre ossigeno, fanno sapere gli esperti, nè tantomeno alcun tipo di servizio ecosistemico , i boschi sì. Ovviamente il #ForestCoffeeBreak è stato all'insegna dei prodotti tipici del bosco, tanto decantati ma molto poco presenti in ogni dove. «Confidiamo in un intervento istituzionale - concludono - per risolvere le problematiche esposte e saremo noi stessi sempre in prima linea». © RIPRODUZIONE RISERVATA