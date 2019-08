CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 3 Agosto 2019, 08:51

C'è la richiesta ufficiale con tanto di invio di mail pec da parte dell'associazione Arcigay di Torre Annunziata. C'è la volontà da parte dell'amministrazione comunale di concedere il nulla osta previa discussione in consiglio comunale e in seno alla giunta guidata dal sindaco Vincenzo Ascione. C'è già la data con tanto di richiesta di partecipazione da tutta Italia: 20 giugno 2020. Esattamente l'estate prossima. Il gay pride edizione 2020 è al momento soltanto in cantiere, ma per la città è già un evento prossimo, come quello tenutosi nella scorsa edizione a Pompei, e che suscitò non poche polemiche. È bastato che la notizia circolasse con insistenza da un capo all'altro della città oplontina, che dalla zona nord alla zona sud è già partito il conto alla rovescia con inevitabili contrasti tra chi approva e chi invece non vorrebbe l'evento.