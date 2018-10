CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 23:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpo di scena nel giallo dello skipper 62enne scomparso nella baia di Marina Piccola a Capri nella notte tra mercoledì 10 e 11 ottobre: un corpo è riemerso ad Anzio, e potrebbe essere il suo. L’uomo di nazionalità israeliana era in crociera nel golfo con un gruppo di persone che avevano noleggiato a Procida due imbarcazioni a vela presso la società Sail Italia, tra le compagnie più importanti per l’organizzazione di charter in barca a vela. Una gita finita tragicamente per il velista Doron Nahshoni di nazionalità israeliana, che si era allontanato a bordo del piccolo tender di tre metri per recarsi a trovare i suoi compagni di crociera che si trovavano su un’altra imbarcazione ormeggiata a qualche centinaia di metri di distanza. Da quel momento l’uomo è scomparso nel nulle, e fatto strano non è stato neanche ritrovato ne il gommone ne il piccolo fuoribordo e nemmeno i remi in dotazione. Ieri improvvisamente sul web si è diffusa la notizia del ritrovamento di un cadavere a largo di Anzio, e forse potrebbe essere lui l’uomo ritrovato in mare.L’ANNUNCIOA lanciare la notizia sono stati due autorevoli giornali israeliani «Times of Israel» alle 16.12 ed il «The Jerusalem Post» alle 16.51. Entrambi scrivevano che: il Ministero degli Esteri Israeliano annunciava che il corpo di un uomo era stato ritrovato in acque italiane in una zona lontana da quelle in cui era scomparso all’inizio di questo mese un loro connazionale. Il Ministero, secondo il Times of Israel, comunicava anche che per scoprire l’identità dell’uomo annegato e ritrovato verrà effettuato il test del dna per verificare la sua identità e scoprire se si tratta effettivamente del 62enne scomparso nelle acque di Capri il 10 ottobre.