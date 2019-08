CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 28 Agosto 2019, 23:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quindici anni di piste morte, di segnalazioni prive di riscontri. Anni di attese e di lutti. La madre di Romina Del Gaudio è morta senza conoscere la verità sulla tragica fine di sua figlia, scomparsa il 4 giugno del 2004 da Aversa e ritrovata cadavere in un bosco di San Tammaro quaranta giorni dopo. Quei resti martoriati dagli animali, per la mamma di Romina neanche appartenevano a sua figlia; ma le evidenze scientifiche confermarono che quello era il corpo di Romina e che era morta per due colpi di pistola dopo essere stata accoltellata. Secondo la madre, non erano della ragazza nemmeno gli slip neri trovati appesi a un albero a centocinquanta metri dal punto in cui giaceva il corpo di Romina, la promoter della Wind poco più che diciottenne che viveva in via Camaldolilli a Napoli e che nessuno cercò dopo l’sos della madre. A maggio scorso, la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha riaperto il caso, dopo le precedenti archiviazioni per persone indagate per anni per un omicidio che forse non hanno mai commesso.