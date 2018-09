Nell’estrazione del 06 settembre 2018 il Gioco del Lotto ha distribuito premi in tutta Italia ed in particolare in Campania dove un giocatore a Napoli ha realizzato una quaterna di 124.500 euro. Il giocatore ha scelto la ruota NAPOLI, ha giocato 2 euro (1 euro sul Terno e 1 euro sulla Quaterna) ed ha centrato in totale 4 Terni e 1 Quaterna. I numeri giocati sono stati 5, 25, 80 e 87. Il Gioco del Lotto ha premiato tutta l’Italia: con l’estrazione del 06 settembre 2018 sono state infatti distribuite vincite per oltre 7 milioni di euro su tutto il territorio nazionale per un totale di 145.494 giocate vincenti.

Venerdì 7 Settembre 2018, 16:15

