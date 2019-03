Il grande bluff delle scale mobili di Montesanto: fuori uso e discarica del quartiere

Martedì 12 Marzo 2019, 11:09

Gli sprechi e le opere incompiute nella città di Napoli sono tante si sa, ma le scale mobili di Montesanto sono tra gli esempi più evidenti.Inaugurate nel 2014, sarebbero dovute servire anche per collegare l’area della stazione con la zona sopraelevata del Parco del Quartieri Spagnoli, raggiungibile attraverso i cosiddetti “gradini paradiso”. Ma così non è stato. Le scale non sono mai entrate in funzione e nel tempo sono diventate una enorme discarica a cielo aperto, oltre che parcheggio per scooter e discarica abusiva. Ai piedi dei gradini mobili infatti, viene ammassato e gettato di tutto. Dall’esposizione dei prodotti in vendita – delle vicine attività commerciali – alla spazzatura gettata da chiunque si trovi a passare in zona. Anche sulle scale però la situazione non sembra essere diversa. I gradini paradiso sono diventati un vero “inferno” per la spazzatura che viene accumulata di giorno in giorno.Un degrado costante insomma che cresce e si sviluppa sotto gli occhi di tutti, in una delle aree più centrali e frequentate della città.