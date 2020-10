Napoli, il lavoro della Croce Rossa tra tensioni e Covid: «I prossimi mesi non saranno facili»

Sono stati mesi difficili quelli appena trascorsi per i medici ed i volontari della croce rossa. Settimane intense passate a fronteggiare un'epidemia che, a quanto pare, non è ancora finita. Una emergenza sanitaria che sta continuando a mettere in ginocchio paesi interi e che qui in Italia, sta nuovamente generando caos e preoccupazione. La stessa che si vive al centro della sede operativa della CRI al Corso San Giovanni a Teduccio, dove gli operatori sono sempre in azione e pronti ad intervenire. Dove proseguono le operazioni di coordinamento e soccorso e dove le sirene delle ambulanze suonano senza sosta.

«Non ci siamo mai fermati – afferma il presidente del comitato CRI di Napoli Paolo Monorchio – e vivere in questa situazione non è cosa facile. Anche noi siamo provati – sia fisicamente che psicologicamente – ma le nostre attività non ci consentono tregue. Viviamo momenti difficili che richiedono un grande senso di responsabilità e collaborazione. Tutti dobbiamo fare la nostra parte ed è questo che chiediamo sopratutto ai più giovani. Indossare la mascherina e cercare di attenersi a tutte quelle prescrizioni che ci hanno tutelato nella prima fase dell'epidemia. Anche perchè adesso le cose potrebbero diventare più complicate».

Proprio per questo, tenendo conto della prossima stagione invernale, Monorchio richiama tutti alla prudenza. Alla necessità di fare tesoro delle esperienze passate, per cercare di fronteggiare al meglio le prossime settimane.

«Purtroppo non sono ottimista – continua – perchè vedo troppa superficialità nei comportamenti. La stagione che ci prepariamo a vivere sarà difficile e richiede la massima attenzione. Andiamo incontro all'inverno ed all'aggravarsi delle malattie respiratorie. I prossimi mesi ci vedranno più concentrati in casa e la possibilità di trasmettere il virus cresce ancora di più. Bisognerà tenere conto di questo e dell'influenza stagionale che concorrerà a “mischiare le carte”. Ognuno di noi è chiamato alla tutela di se stesso e degli altri. L'emergenza non è ancora finita e dobbiamo capirlo per cercare di far diminuire i contagi e non farci trovare impreparati».

Ultimo aggiornamento: 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA