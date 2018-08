Martedì 21 Agosto 2018, 22:57

TORRE DEL GRECO - "Sentirsi senza toccarsi. Ecco come le anime fanno l'amore mentre i corpi sono altrove". Giovanni Sarnataro sceglie una frase di Charles Bukowski, poeta americano "maledetto", per dire addio alla sua Imma: la moglie Maria Immacolata Marrazzo, avvocato civilista di 43 anni originaria di Torre del Greco, è stata inghiottita dal muro d'acqua piovuto giù dalle gole del Pollino, nell'alluvione di acqua e fango nel quale si è trasformato il fiume Raganello. Dieci le vittime, tre di origine campana: oltre a Imma, ci sono anche Carmen Tammaro e Antonio Santopaolo, marito e moglie di Qualiano, amici intimi dei Sarnataro-Marrazzo.L'ultimo saluto virtuale dell'avvocato Sarnataro - 43 anni, anche lui civilista - alla moglie Imma è una poesia straziante. I loro figli - Angela 12 anni, Mario 10 anni, entrambi micoverati ma fuori pericolo - sono salvi per miracolo. "Sentirsi senza toccarsi. Ecco come le anime fanno l'amore mentre i corpi sono altrove", scrive l'avvocato affidando a Facebook tutto l'amore, il dolore e l'angoscia che prova, che sa.I funerali di Imma Marrazzo si terranno giovedì a Torre del Greco nella Basilica di Santa Croce, la stessa chiesa che venerdì scorso ha ospitato le esequie di Matteo Bertonati, Antonio Stanzione, Gerardo Esposito e Giovanni Battiloro, i 4 amici di Torre del Greco rimasti uccisi nel crollo del ponte Morandi a Genova.